Usa: muore a 98 anni Bob Dole, storico leader repubblicano e candidato alle presidenziali 1996

- Bob Dole, già candidato del Partito repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti nel 1996, è morto oggi all'età di 98 anni. Lo rende noto la Elizabeth Doleresti Foundation, segnalando che Dole - per 27 anni senatore in rappresentanza del Kansas - è deceduto nel sonno. A febbraio la famiglia aveva rivelato una diagnosi di cancro ai polmoni in stadio avanzato, malattia per la quale aveva iniziato un percorso di terapia. Veterano della Seconda Guerra Mondiale, Dole era stato scelto dal candidato alla presidenza Gerald Ford, alle elezioni del 1976 perse contro Jimmy Carter. Nel 1996 vinceva le primarie del "Grand Old Party", perdendo - all'età di 72 anni - contro il democratico Bill Clinton. Dole, che anche dopo la sconfitta alle presidenziali si è mantenuto attivo sulla scena politica nazionale, è stato uno tra i più longevi leader del Partito al Senato, con ben undici anni di servizio. (Nys)