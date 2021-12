Sociale: Conte, M5s si adopererà a rivedere soluzione Lega su esclusione Iva per terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ricorre la Giornata mondiale del volontariato. Celebriamola con un impegno concreto: il Movimento 5 stelle si adopererà a rivedere la soluzione presentata dalla Lega di superare il regime di esclusione dell’Iva per tutti gli enti del terzo settore". Lo scrive su Twitter il leader del M5s, Giuseppe Conte. "Siamo disposti anche a ridiscutere l’attuale regime di disciplina, ma non possiamo trascurare che tutte le iniziative di solidarietà sociale vanno incentivate anche attraverso la semplificazione del regime contabile e le agevolazioni fiscali", prosegue Conte, secondo cui "il principio di sussidiarietà implica anche questo: semplificare lacci e lacciuoli per tutte le associazioni che svolgono un ruolo importantissimo nell’aiuto e nel sostegno di chi si trova in difficoltà". Il Movimento 5 Stelle, conclude, "non vuole dimenticare chi si spende ogni giorno per gli altri, lavoreremo quindi per questa revisione e per eliminare ogni aggravio per il mondo del terzo settore".(Rin)