Portogallo: elezioni 30 gennaio, presidente Rebelo de Sousa scioglie il Parlamento

- Il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha decretato lo scioglimento del Parlamento in vista delle elezioni anticipate del 30 gennaio 2022. Le elezioni parlamentari anticipate sono state innescate a fine ottobre, dopo che il governo socialista guidato dal premier Antonio Costa non è riuscito a far approvare la legge di bilancio per il 2022. Nelle scorse settimana lo stesso premier uscente ha affermato, in un'intervista alla televisione pubblica "Rtp" che se perderà le elezioni del 30 gennaio prossimo lascerà la guida del Partito socialista (Ps). "Ciò significherebbe aprire un nuovo ciclo di governo. Per ora mi affido al voto e alla valutazione dei portoghesi", ha spiegato il segretario generale del Ps. "È molto importante che tutti siano consapevoli della gravità della situazione in cui vive il Paese perché siamo ancora in pandemia", ha sottolineato Costa, ricordando che è stato fatto uno "sforzo enorme" per consolidare la ripresa economica.(Spm)