© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che in Ucraina si troverà un compromesso, perché lo scontro non giova a nessuno. La Russia non può fare questo scontro, l’Europa non è in grado di farlo. Questo è quello che penso”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ospite a “Mezz'ora in più” su Rai 3.(Rin)