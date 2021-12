Romania: Covid, confermati i primi due casi della variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi due casi di contagio con la variante Omicron del Covid-19 sono stati individuati in Romania. Secondo quanto riferito oggi dall'Istituto nazionale romeno di salute pubblica, si tratta di due passeggeri rientrati con un volo proveniente dal Sud Africa lo scorso 30 novembre. Si tratta di un 48enne della contea di Brasov e di una donna 59enne della contea di Vaslui. Entrambi sono in isolamento nelle loro abitazioni e sono asintomatici. Il ministro della Salute romeno, Alexandru Rafila, ha intanto dichiarato oggi che potrebbe essere necessario adottare misure restrittive temporanee per contenere la diffusione della nuova variante del virus. (Rob)