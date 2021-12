Francia: Melenchon (France Insoumise), il Paese non è l'estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia non è l'estrema destra ma è sicurezza sociale, sanità pubblica, scuola, ricerca e condivisione. Lo ha affermato il candidato del partito di sinistra France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, aprendo oggi la sua campagna elettorale con un comizio davanti ai suoi sostenitori a La Defense. Melenchon ha puntato a dare una visione alternativa a quella offerta dal presidente Emmanuel Macron e dall'estrema destra, senza astenersi da attacchi diretti a Eric Zemmour, il quale a sua volta avvia ufficialmente oggi la sua campagna elettorale con un comizio. "E' necessario a tutti i costi che i test (del Covid) tornino a essere gratuiti affinché tutti possano, in responsabilità, vaccinati o meno, partecipare alle feste in famiglia", ha sottolineato Melenchon accusando anche il presidente Macron e invitandolo ad accettare il dibattito elettorale in quanto "non è al di sopra della democrazia". "La Cop 26 è stato un fallimento: parole, parole, soltanto parole", ha osservato sui temi ambientali. (Frp)