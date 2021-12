Vaticano: Papa Francesco, Signore predilige piccolezza e umiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco sta celebrando questo pomeriggio una messa al Megaron Concert Hall di Atene a cui partecipano 2000 persone. "Dio sorprende, le sue scelte sorprendono: non rientrano nelle previsioni umane, non seguono la potenza e la grandezza che l'uomo abitualmente gli associa. Il signore predilige la piccolezza e l'umiltà", sono le parole di Papa Francesco durante l'omelia. Il Pontefice ha spiegato: "avere autorità, essere colti e famosi non è una garanzia per piacere a Dio; anzi, potrebbe indurre a insuperbirsi e a respingerlo - ha continuato Bergoglio - serve invece essere poveri dentro, come povero il deserto". Quindi Papa Francesco ha concluso: "carissimi non temete la piccolezza perché la questione non è essere piccoli e pochi, ma aprirsi addio e agli altri e non temete nemmeno le aridità, perché non le teme Dio che li viene a visitarci". (Civ)