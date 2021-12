Expo 2020: record visitatori al Padiglione Italia nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai registra un record di 50mila visitatori in occasione del weekend che si è appena concluso e che è stato caratterizzato dalle celebrazioni per i cinquanta anni dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce un comunicato stampa del Commissariato per la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai. Il flusso delle visite a Expo e al Padiglione Italia è destinato a salire nel mese in corso – secondo le indicazioni in arrivo dai tour operator attivi nell'area -- in occasione delle festività invernali, con un alto numero di arrivi da tutta Europa. Ai visitatori in presenza del Padiglione Italia si aggiungono quelli virtuali: dall'inizio dell'Expo lo scorso primo ottobre, sono ormai oltre 6 milioni gli utenti raggiunti da sito e social e coinvolti in decine di eventi e iniziative. In particolare, nell'ultima settimana si registra una marcata crescita sui canali Instagram e Facebook. Nel mese di dicembre le Regioni saranno protagoniste al Padiglione italiano con eventi e mostre: fra le altre, quelle della Campania con "Il 'Fare campano' tra presente, passato, futuro", un racconto delle eccellenze locali nella produzione artigianale, spesso diretta eredità della cultura Borbonica settecentesca. L'Emilia Romagna sarà invece al centro di iniziative di alta formazione dall'8 al 10 dicembre, con le università dell'associazione Muner che promuovono ad Expo 2020 due giornate all'insegna della scoperta della filiera dell'automotive. In settimana anche l'attesa performance del compositore premio Oscar Nicola Piovani.(Res)