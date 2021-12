Germania: via libera dei liberaldemocratici al governo con Spd e Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) ha votato oggi in favore dell'accordo per formare la coalizione di governo con Verdi e Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Si tratta del secondo dei tre partiti della nuova coalizione governativa a dare il via libera all'accordo che porterà Olaf Scholz ad essere nominato nuovo cancelliere, probabilmente l'8 dicembre, dopo quanto fatto ieri dall'Spd. Il leader dell'Fdp, Christian Lindner, ha elogiato il voto odierno del partito al congresso straordinario tenutosi a Berlino come una "politica di risveglio". Lindner ha assicurato che il nuovo governo porterà avanti politiche liberali e "non sposta il Paese a sinistra, ma lo vuole portare avanti". Il 92 per cento dei delegati liberaldemocratici ha votato per l'accordo di coalizione, sostenuto ieri dal 98 per cento dei delegati socialdemocratici.(Geb)