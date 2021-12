Gambia: presidenziali, Barrow in testa in 36 dei 41 collegi scrutinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Gambia, Adama Barrow, pare avviarsi a una robusta vittoria delle elezioni generali tenute ieri, sabato. I risultati parziali della commissione elettorale, rilanciati dai media locali assegnano al capo dello Stato uscente, la vittoria in 36 dei 41 collegi già scrutinati. Rimangono da esaminare i voti di altri dodici collegi. Per conquistare la presidenza è sufficiente ottenere un voto in più dello del secondo candidato. Si tratta delle prime elezioni presidenziali dopo quelle che nel 2016 portarono alla cacciata del presidente di lunga data Yahya Jammeh (costretto all'esilio dopo non aver riconosciuto in un primo momento la vittoria di Barrow). Alla vigilia, i sondaggi parlavano di una lotta serrata tra lo stesso Barrow , del Partito nazional popolare (Npp), e il suo ex vicepresidente, Ousainou Darboe, del Partito democratico (Udp). Sul voto incombeva la figura dell'ex presidente Yahya Jammeh. (segue) (Res)