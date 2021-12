Gambia: presidenziali, Barrow in testa in 36 dei 41 collegi scrutinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiliato in Guinea equatoriale dal 2017 dopo essersi rifiutato di riconoscere la vittoria elettorale con cui Barrow mise fine a 22 anni di suo governo, Jammeh ha continuato ad esercitare influenza sull'elettorato del Paese: nel settembre scorso il suo partito - l'Alleanza patriottica per il riorientamento e la costruzione (Aprc) - ha infatti siglato un accordo elettorale con l'Npp di Barrow, una mossa che gli analisti hanno interpretato con la necessità per il presidente uscente di rafforzare il suo bacino di elettori, mentre dalla Guinea Jammeh ha sostenuto la candidata Mama Kandeh, che con il proprio partito, il Congresso democratico gambiano, ha a sua volta firmato un accordo con Jammeh. (Res)