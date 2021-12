Venezuela: lo storico oppositore Borges avverte Guaidò, sciogliere il "governo ad interim" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altro canto, ha aggiunto, non saranno né i colombiani né gli statunitensi "a fare il lavoro che spetta a noi fare, che è costruire una leadership". E Borges si è quindi rivolto direttamente a Guaidò: "deve riflettere, non si può pensare di andare avanti, vegetando, in una posizione. Occorre dare una scossa e ricostruire lo spazio di unità. Confido sul fatto che ci sia buon senso". Borges, protagonista di tante battaglie politiche contro il governo di Nicolas Maduro ha quindi denunciato la perdita "dell'appoggio internazionale per in tanti errori" ma anche per gli "scandali", dei presunti abusi dei fondi messi a disposizione dell'esecutivo Guaidò. "Non c'è la volontà politica di fare ciò che deve essere fatto, creare una trust perché gli asset (le ricchezze poste sotto sequestro dagli Stati Uniti grazie alle sanzioni) siano separati dai partiti politici e gestiti con trasparenza e chiarezza". Tutti argomenti che Borges intende portare a dibattito martedì, giorno in cui si riunisce la "Assemblea 2015", il parlamento nato dalle precedenti elezioni legislative, oggi sostituito dall'organo eletto a novembre 2020. (Vec)