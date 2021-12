Israele-Iran: premier israeliano Bennett esorta potenze mondiali a linea dura contro Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha esortato le potenze mondiali alla linea dura contro l'Iran nei negoziati per rilanciare l’accordo sul nucleare iraniano che sono ripresi lo scorso 29 novembre a Vienna. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. "Chiedo a tutti i Paesi che negoziano con l'Iran a Vienna di adottare una linea forte e di rendere chiaro a Teheran che non possono arricchire l'uranio e negoziare allo stesso tempo", ha dichiarato Bennett durante una riunione del gabinetto di governo. "L'Iran deve iniziare a pagare un prezzo per le sue violazioni", ha aggiunto. Le dichiarazioni di Bennett giungono a pochi giorni dalla visita del ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, a Washington il prossimo 8 dicembre. Israele sta osservando con preoccupazione i nuovi round di colloqui sul nucleare a Vienna durante i quali la nuova amministrazione conservatrice del presidente Ebrahim Raisi ha affermato che tutto ciò che è stato negoziato dalla precedente amministrazione di Hassan Rohani potrebbe essere messo in discussione. Israele si è a lungo opposto all'accordo nucleare raggiunto nel luglio del 2015 tra Iran e i Paesi del gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti più la Germania) insieme all’Unione europea. Secondo lo Stato ebraico il programma nucleare non affronta il coinvolgimento militare dell'Iran nei Paesi confinanti con Israele. Israele non è parte dei negoziati sul nucleare, ma mantiene linee di comunicazione con i suoi alleati europei e statunitensi. Il capo dell’intelligence israeliana, David Barnea, si è recato a Washington ieri per un viaggio precedentemente non annunciato. Il ministro degli Esteri Yair Lapid era a Londra e Parigi la scorsa settimana per discutere i colloqui con gli alleati europei di Israele.(Res)