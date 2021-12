Migranti: Putin a colloquio con Rocca (Croce rossa), non ci sono flussi da Russia verso Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione relativa ai migranti al confine tra Bielorussia e Polonia è problematica ma non dovrebbe essere politicizzata. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, secondo quanto riportato dal Cremlino dopo l'incontro avuto oggi dal capo dello Stato con il presidente della Croce rossa internazionale, Francesco Rocca. La Russia, ha poi affermato Putin, non ha intercettato un flusso di migranti verso l'Ue nel proprio territorio. "Grazie a Dio non vediamo flussi migratori attraverso la Russia verso l'Europa", ha dichiarato Putin.(Rum)