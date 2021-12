Finlandia: premier Marin, puntiamo su uguaglianza, welfare e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uguaglianza, sistema dell'istruzione ben finanziato ed un forte welfare: questi i segreti del successo della Finlandia, "la nazione più felice al mondo", secondo la premier finlandese Sanna Marin. In un'intervista al quotidiano britannico "The Guardian", Marin ha sottolineato che il suo governo intende continuare a rafforzare il sistema di welfare "in una maniera sostenibile dal punto di vista ambientale". Commentando la crisi umanitaria ai confini tra Bielorussia e Polonia, la premier finlandese ha parlato di una situazione "non accettabile" che "condanniamo". Marin ha sottolineato poi l'importanza per il governo finlandese dell'uguaglianza tra uomini e donne. "L'idea sarebbe quella che le madri ed i padri spenderanno la stessa quantità di tempo a casa con i loro figli piccoli, in modo che entrambi possono avere le stesse opportunità per la loro carriera, ma anche così possiamo colmare le differenze nei salari", ha dichiarato la premier finlandese. La Finlandia ha assunto l'impegno di diventare neutrale dal punto di vista del carbone per la produzione di energia entro il 2035. "Vogliamo effettuare la transizione ecologica in un modo che porti benefici alle persone comuni", ha sottolineato Marin.(Rel)