Sociale: Acli su regime Iva a terzo settore, "ogni anno incursione legislativa contro chi tiene unito il Paese"

- Come ogni anno anche ieri è arrivata l'ennesima incursione legislativa, stavolta per imporre il regime Iva a tutto il Terzo settore, esattamente come un anno fa quando per fortuna si cambiò rotta, e dopo il tentativo del 2018 di togliere le riduzioni Ires agli enti non profit. E' quanto si legge in una nota delle Acli. "È davvero incomprensibile - prosegue la nota - che un emendamento del genere venga approvato mentre, con una decisa e forte collaborazione coordinata dal ministero del Lavoro, si è definito un testo per correggere la parte fiscale della riforma del Terzo settore. Lo stesso governo, per altri lidi, dimenticando totalmente il dialogo avviato col Forum del Terzo settore e la sua presenza al tavolo del partenariato sul Pnrr, dà il suo assenso ad un emendamento per imporre il regime Iva su tutti gli enti di Terzo settore, che nella grande maggioranza dei casi è composto di piccoli gruppi e associazioni non commerciali. Siamo basiti, ci domandiamo se si preferisca avere rispetto e considerazione e quindi un dialogo autentico solo con chi fa la voce grossa, tenuto anche conto del fatto che molti adempimenti chiesti al Terzo settore non sono richiesti neanche alle imprese profit, o a soggetti che godono di molte più agevolazioni fiscali o di redditizie e intoccabili concessioni pubbliche". (segue) (Com)