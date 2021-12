Bielorussia-Ucraina: nota di protesta di Minsk dopo sconfinamento spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un addetto militare dell'ambasciata ucraina in Bielorussia è stato convocato al ministero della Difesa di Minsk, dove gli è stata consegnata una nota di protesta per la violazione dello spazio aereo bielorusso da parte dell'Ucraina. "L'addetto militare ha ricevuto una nota di protesta in connessione ai più frequenti attraversamenti dei confini aerei bielorussi da parte ucraina", si legge in un post del ministero della Difesa di Minsk diffuso tramite Telegram. Da Minsk hanno sottolineato che Kiev "evita il dialogo per risolvere le questioni aperte, sia nel settore militare internazionale che nel controllo degli armamenti, e questo è preoccupante". "Questi fatti combinati possono testimoniare una possibile minaccia alla sicurezza della Repubblica di Bielorussia a sud", conclude la nota del ministero della Difesa di Minsk. (segue) (Res)