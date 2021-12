Difesa: Turchia intende collaborare con Russia produzione aerei da guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia intende cooperare con la Russia su un programma per la produzione dei propri caccia. Lo ha dichiarato Ismail Demir, presidente delle Industrie della difesa della Turchia (Savunma Sanayii Baskanligi, Ssb), secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”. "Ci sono molti punti di cooperazione nei nostri negoziati con la Russia. Includono anche alcuni punti relativi allo sviluppo del nostro aereo militare nazionale, che lascerà l'hangar nel 2023. Vi sono ad esempio alcune tipologie di motore e sistemi avionici che abbiamo scelto. Ma nel tempo ci saranno cambiamenti, sviluppo, rinnovamento di alcuni sistemi. Durante questo processo potrebbero anche aver luogo negoziati con la Russia", ha dichiarato Demir, già posto sotto sanzioni da parte degli Stati Uniti insieme alla Ssb nel dicembre del 2020. In precedenza, il ministro turco dell'Industria e della Tecnologia Mustafa Varank aveva dichiarato all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” che Ankara non avrebbe escluso la possibilità di acquistare caccia russi Su-35 e Su-57, precisando tuttavia che al momento la priorità è sviluppare i propri caccia di quinta generazione. A sua volta, il direttore generale della principale compagnia aerospaziale turca Tusas, Temel Kotil, aveva dichiarato, sempre a “Ria Novosti” che il caccia nazionale turco effettuerà il suo primo volo nel 2025 e nel 2029 si prevede di trasferirlo alle Forze armate turche. (segue) (Res)