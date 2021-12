Difesa: Turchia intende collaborare con Russia produzione aerei da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dicembre del 2020 gli Stati Uniti hanno sanzionato la Ssb e i suoi alti funzionari per l'acquisto dei sistemi missilistici di fabbricazione russa S-400, dopo un accordo del valore di 2,5 miliardi di dollari con Rosoboronexport (Roe), la principale entità di esportazione di armi della Russia. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che la Turchia si è impegnata intenzionalmente in una transazione significativa con la Russia e quindi è stata soggetta a sanzioni ai sensi del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). L’acquisto degli S-400 da parte di Ankara, membro della Nato, è valso l’espulsione della Turchia dal programma Joint Strike Fighter (Jsf) per la produzione del caccia di quinta generazione F-35, prodotto da Lockheed Martin, in cui il governo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva investito 1,4 miliardi di dollari e prevedeva di generare 11 miliardi di dollari di entrate dalle esportazioni. Come parte delle sanzioni, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro Demir e altri tre funzionari delle industrie della difesa: Faruk Yigit, vicepresidente della Ssb; Serhat Gençoglu, capo del Dipartimento della Difesa aerea e dello spazio della Ssb; Mustafa Alper Deniz, responsabile del programma per la Direzione regionale dei sistemi di difesa aerea della Ssb. (Res)