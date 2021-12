Libia: 63 deputati chiedono seduta parlamento per valutare condotta Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 63 deputati della Camera dei rappresentanti libica ha invitato la presidenza del parlamento a tenere domani una sessione lunedì prossimo per valutare la condotta del presidente dell’Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, e dei rappresentanti delle istituzioni che vigilano sulla sicurezza e sul processo elettorale. In un comunicato stampa, i 63 deputati affermano di seguire con preoccupazione la mancata attuazione della legge elettorale, eludendola da parte delle istituzioni giudiziarie e dell'Alta commissione elettorale, tacendo su sospetti di brogli, comprando voti e influenzando la magistratura con minacce e corruzione. La dichiarazione ha messo in guardia la Commissione elettorale dall'annunciare l'elenco definitivo dei candidati fino alla fine della “sessione di responsabilità”, in modo che la Camera dei rappresentanti possa valutare la situazione e i modi per salvare il processo elettorale in tempo in un ambiente politico e di sicurezza appropriato in conformità con la legge. I parlamentari hanno sottolineato che non accetterebbero di cedere a pressioni esterne sospette o di essere falsi testimoni di un "partito che compie frodi, compravendita di voti e insulti alle istituzioni giudiziarie". La dichiarazione chiede la protezione della sovranità, dell'unità e della pace civile della Libia prima del 24 dicembre conducendo un processo elettorale legale libero, equo e credibile o elaborando una nuova tabella di marcia in conformità con la Dichiarazione costituzionale e i suoi undici emendamenti.(Lit)