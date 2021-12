Difesa: capo di Stato maggiore Marina francese, tra Parigi e Londra legami inestricabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Francia e Regno Unito ci sono legami inestricabili nel settore della difesa. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore della Marina militare francese, ammiraglio Pierre Vandier, parlando ai giornalisti sulla portaerei Charles de Gaulle al termine dell'esercitazione navale Polaris 21. Nonostante le tensioni per la gestione dei flussi migratori nel Canale della Manica ed in seguito al Patto Aukus tra Regno Unito, Stati Uniti e Australia, secondo Vandier i legami e la cooperazione militare tra Parigi e Londra continuano senza ripercussioni. Polaris 21, a modo di vedere dell'ammiraglio francese, né è la testimonianza con navi di sei Paesi Nato - Francia, Spagna, Italia, Stati Uniti, Grecia e Regno Unito - che si sono addestrate in questi giorni non lontano dalla Corsica per simulare scenari di conflitto in mare e nel dominio cibernetico. Secondo Vandier, questa esercitazione ha avuto lo scopo di addestrarsi a rispondere a "minacce composite" in quanto i conflitti futuri si combatteranno in mare e nel dominio cyber, in particolare a causa del "rapido riarmo" di Paesi come la Cina. (segue) (Frp)