Difesa: capo di Stato maggiore Marina francese, tra Parigi e Londra legami inestricabili (2)

- "Negli ultimi 20 anni abbiamo visto le forze navali coinvolte in conflitti che hanno avuto luogo prevalentemente a terra, come in Siria, Iraq e Libia", ha dichiarato Vandier, osservando che l'ambiente marittimo oggi è "sfidato o lo sarà da sottomarini, attacchi cyber e spaziali, e dalla stessa guerra navale" per cui "la nostra missione è comprendere questi fattori". "Oggi stiamo vedendo la crescita delle Marine militari fino a due o tre volte quello che erano. Abbiamo visto triplicare la Marina cinese in 10 anni fintanto da superare la Marina statunitense", ha sottolineato il capo di Stato maggiore francese. "Non possiamo aspettare fino a quando sarà troppo tardi e dobbiamo dimostrare la nostra credibilità", ha aggiunto Vandier. (Frp)