Cuba: ministro Esteri, Summit democrazia è prova di debolezza degli Usa

- Il Summit per la democrazia convocato per il 9 e 10 dicembre è prova della "debolezza" dell'attuale governo degli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez. "L'invito selettivo a un vertice sulla democrazia è prova della debolezza degli Stati Uniti, incapaci di affrontare alle Nazioni Unite la mancanza di prestigio e l'isolamento della sua politica estera", ha scritto Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. All'evento sono stati invitati 110 partecipanti, in rappresentanza di Paesi da tutte le aree del mondo, compreso il leader venezuelano Juan Guaidò, riconosciuto dalla Casa Bianca come presidente del governo "ad interim". Cuba non è l'unica nazione non invitata in America Latina: all'appello mancano tra gli altri il Nicaragua e la Bolivia. (Mec)