© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Quirinale, “era già prima fuori corsa. La mia maestra elementare mi ha insegnato a contare: non è cosa. Ho già detto le ragioni: l’età, sto benissimo così e l’ultima è quella del realismo politico”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, ospite a “Mezz'ora in più” su Rai 3. “Se uno ha un minimo di saggezza – ha spiegato – deve rendersi conto della situazione”.(Rin)