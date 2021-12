Legge Bilancio: Misiani (Pd), cancellare norma su Iva a terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione di un emendamento "presentato da alcuni senatori della Lega (su sollecitazione del Mef), ha riproposto la questione del passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva per le associazioni del terzo settore, che ha l'obiettivo di chiudere una procedura di infrazione Ue ma appesantirebbe il carico burocratico di tante realtà sociali, ricreative e sportive dilettantistiche". Lo afferma Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del Pd, in un post su Facebook. "Il metodo e il merito - prosegue - sono piuttosto discutibili. Una scelta così rilevante deve essere discussa con chi rappresenta il terzo settore. E deve tenere conto di una realtà fatta di numerose associazioni spesso piccole e piccolissime, la cui vita andrebbe semplificata e non complicata ulteriormente. Lavoreremo nel percorso di discussione della legge di bilancio per cancellare questa norma, sollecitando il governo ad avviare un confronto con il terzo settore per affrontare insieme la questione del regime Iva".(Rin)