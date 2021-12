Milano: Forte (Teatro Nazionale), il pubblico chiede sicurezza, il super green pass non sarà un problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il super green pass non sarà un problema per il settore dello spettacolo e in particolare per quello del teatro". Ne è certo Matteo Forte, direttore dei teatri di Milano Nazionale e Lirico, oltre che ideatore della nuova piattaforma social “heArt”, dedicata a tutti gli amanti dell'arte. "Il nostro pubblico - prosegue - ha voglia di socialità: i dati riguardanti la 'riapertura' così come le prevendite dei prossimi giorni, ci fanno ragionare in termini positivi"."Il nuovo 'tutto esaurito' di questo fine settimana al Nazionale per il musical 'Pretty Woman' - spiega Forte - e le soddisfacenti prevendite dei prossimi giorni sia per il Nazionale, sia per il ritorno del Lirico, che riaprirà i battenti dopo oltre vent'anni il 22 dicembre, con lo spettacolo di Ale e Franz, sono segnali importanti che ci fanno comprendere come le persone abbiano voglia di stare insieme. Un desiderio di socialità che deve essere accompagnato da standard di sicurezza".(Com)