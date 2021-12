Trasporti: Artusa (St), Ncc aggredito a Firenze, identificati una decina di tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile quello che sta succedendo in questi giorni a Firenze. Diversi tassisti inseguono Ncc regolarmente ingaggiati a ore dalla piattaforma americana Uber, li riprendono senza autorizzazione, li insultano e li intimidiscono. Una escalation che ha visto l'episodio più grave accadere la scorsa notte, quando un Ncc è stato costretto a fuggire da alcuni tassisti e a rifugiarsi nella caserma dei carabinieri Carlo Corsi". Lo denuncia in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. "Questi tassisti non si sono arresi, anzi, hanno chiamato rinforzi finendo poi tutti identificati. Si tratta di una decina di persone - spiega Artusa -. La nostra Confederazione non ha gran simpatia per tutti i rivenditori di servizi Ncc, siano essi multinazionali straniere o radiotaxi, ma non possiamo comunque tollerare ronde di giustizieri della notte improvvisati e pertanto ci aspettiamo una reazione immediata da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella e della Prefettura". (segue) (Com)