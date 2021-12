Trasporti: Artusa (St), Ncc aggredito a Firenze, identificati una decina di tassisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le persone che lavorano nel rispetto della norma vigente, hanno il diritto di poterlo fare con serenità, saranno poi le forze dell'ordine ad intervenire nel caso di irregolarità e non certo dei privati cittadini - aggiunge Artusa -. Purtroppo casi simili non sono nuovi, sia a causa di pubbliche amministrazioni che hanno spesso coccolato i tassisti oltre ogni ragionevolezza, anche nelle frange più violente, sia a causa della superficialità di alcuni organi di stampa che, come nei giorni scorsi, hanno riportato le bugie di alcuni sindacalisti che volevano l'intermediazione di Uber accessibili ai soli Ncc con autorizzazioni di Firenze. Bastava una minima verifica o la ricerca di una replica per scoprire che è falso. A disposizione, ovvero con contratto a tempo, gli Ncc possono arrivare da qualsiasi parte d'Italia, come successo col G20 a Roma e come previsto dalla normativa. Se poi invece della verità si cerca la provocazione, il rischio è che siano altri a pagarne le conseguenze". (Com)