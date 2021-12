Spagna: ministra Difesa, re Felipe rappresenta monarchia con assoluta dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re spagnolo, Felipe VI, rappresenta la monarchia "con assoluta dignità, con tutti i valori di una monarchia moderna ed europea" ed è un uomo "impegnato nel suo tempo e nella società in cui vive". Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista al quotidiano "La Razon", aggiungendo che le vicende giudiziarie del re emerito, Juan Carlos, non danneggiano l'immagine del sovrano in quanto "nessuno è responsabile di ciò che fa la sua famiglia". A questo proposito, Robels ha detto di non condividere alcuni comportamenti dell'ex monarca ed ha sottolineato che spetta a Felipe VI rispondere in merito ad un possibile ritorno in Spagna di Juan Carlos, che dall'agosto del 2020 risiede negli Emirati Arabi. "Felipe VI e l'istituzione della monarchia, sancita dalla nostra Costituzione, danno alla Spagna sicurezza, solidità e proiezione europea. E mi sento molto tranquillo con il nostro re", ha chiarito la responsabile della Difesa. (segue) (Spm)