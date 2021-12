Spagna: ministra Difesa, re Felipe rappresenta monarchia con assoluta dignità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla crisi migratoria del maggio scorso a Ceuta e Melilla in seguito ad alcune tensioni diplomatiche con il Marocco, Robles ha ribadito che la "spagnolità" delle due città autonome in territorio nordafricano "non viene mai messa in discussione" in quanto Ceuta e Melilla sono "come qualsiasi altra parte del territorio" nazionale. Secondo la ministra della Difesa, i movimenti indipendentisti non sono mai stati una "minaccia" per la stabilità e la Costituzione che ha permesso agli spagnoli di "vivere in un quadro eccezionale di convivenza per 40 anni ed una vita molto lunga davanti a sé, è molto sano". Su questo punto, Robles ha sottolineato che coloro che si sentono a favore dell'indipendenza sono "perfettamente nel loro diritto, ma non rappresentano la maggioranza della Catalogna e sanno perfettamente che la Costituzione non include il diritto all'autodeterminazione". Per quanto riguarda la situazione in Afghanistan, Robles ha indicato che in "linea di principio" non ci sono piani per evacuare più afgani, ma ha aggiunto che se la comunità internazionale nel suo insieme sta lavorando su questo, "la Spagna contribuirebbe". (Spm)