Myanmar: auto polizia investe manifestanti, almeno cinque morti (2)

- Si tratta di una delle numerose manifestazioni indette da quando a febbraio, la giunta militare guidata dal generale Min Hlaing Aung, ha arrestato la stessa consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e altri esponenti di spicco del governo dominato dalla Lega nazionale per la democrazia (Lnd). Secondo il relatore delle Nazioni Unite Nicholas Koumjian, a capo del Meccanismo investigativo indipendente per il Myanmar, dopo il golpe nel Paese si sono commessi seri crimini contro l'umanità. Koumjian ha al proposito raccolto oltre 200 mila segnalazioni e 1,5 milioni elementi di prova “da utilizzare un giorno per portare davanti alla giustizia i responsabili”. Gli investigatori hanno rilevato una risposta misurata da parte delle forze di sicurezza alle manifestazioni delle prime sei settimane dopo il colpo di Stato, seguita da metodi “molto più violenti” usati per reprimere successivamente i dimostranti. (Inn)