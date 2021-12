Imprese: Maire Tecnimont si aggiudica tre contratti Epc da parte di Borouge ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato con Abu Dhabi Polymers Company (Borouge) tre contratti su base Epc relativi alla quarta fase di espansione (Borouge 4) del complesso di poliolefine di Ruwais, situato a 240 km ad ovest di Abu Dhabi City negli Emirati Arabi Uniti. Borouge - riferisce una nota - è una joint venture tra Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), uno dei più grandi player oil&gas al mondo, interamente controllato dall’Emirato di Abu Dhabi e Borealis, gruppo austriaco leader internazionale nella fornitura di soluzioni avanzate e circolari nel campo delle poliolefine. Il valore complessivo dei tre contratti Epc Lump Sum Turn-Key è di circa 3,5 miliardi di dollari. I contratti riguardano l’esecuzione di tre pacchetti del progetto Borouge 4: il pacchetto per realizzare le unità di poliolefine, che include due unità di polietilene della capacità di 700 mila tonnellate l’anno ciascuna, ed un’unità di 1-esene; il pacchetto per un’unità di polietilene reticolato; il pacchetto per tutte le utilities e offsite dell’intero progetto Borouge 4. Lo scopo del lavoro comprende tutti i servizi di ingegneria, la fornitura di equipment e materiali, le attività di costruzione, il collaudo e l’assistenza all’avviamento. La data di completamento è prevista nel 2025. Una volta completato il progetto, il complesso di Ruwais sarà il piu grande sito al mondo per la produzione di poliolefine. (segue) (Com)