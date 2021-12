Imprese: Maire Tecnimont si aggiudica tre contratti Epc da parte di Borouge ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dalla fine degli anni Novanta il gruppo Maire Tecnimont ha supportato gli Emirati Arabi Uniti nella creazione di valore attraverso lo sviluppo dell’industria di trasformazione dell’energia, con il primo impianto di poliolefine di Borouge (Borouge 1) completato nel 2001. Successivamente ad altri 3 ulteriori progetti di espansione nel 2007, 2010 e 2018 (rispettivamente Borouge 2, Borouge 3 e PP5), il gruppo ha completato, nel 2020, i servizi di Feed (Front-End Engineering and Design) per il progetto Borouge 4. Maire Tecnimont, facendo leva sul proprio portfolio di soluzioni digitali NextPlant, ha potuto lavorare con il team di Borouge fin dalle fasi di Feed, al fine di convertire i requisiti di business in iniziative digitali già implementabili nel progetto: questo assicurerà la massima efficienza nell’esecuzione delle attività Epc e migliorerà l’operatività e la manutenzione dei nuovi impianti produttivi, così da fare di Borouge un complesso industriale “a prova di futuro”. Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont, ha dichiarato che “ci sentiamo davvero molto onorati nel proseguire questa storica e reciprocamente fruttuosa collaborazione con un player globale quale Borouge, coniugando la visione industriale di Adnoc e Borealis con il nostro know-how tecnologico nonché la nostra capacità di gestire la complessità di progetti innovativi e di grandissime dimensioni. Il nostro portfolio di soluzioni digitali combinato alla nostra expertise di processo assicurerà agli impianti la massima ottimizzazione ed i più elevati standard ambientali. Questi tre contratti rappresentano uno dei nostri più grandi traguardi, e confermano la nostra leadership internazionale nelle poliolefine. Sono, inoltre, un’ulteriore prova dell’affidabilità della nostra proposta di valore, quando si tratta di supportare i clienti nel trasformare le risorse naturali in applicazioni industriali ad alto valore aggiunto, destinate alla vita di tutti i giorni”. (Com)