Regno Unito: ministro Giustizia Raab, nuove regole su viaggi necessarie per contenere variante Omicron

- Il vicepremier britannico e ministro della Giustizia, Dominic Raab, ha difeso la decisione del governo di Londra di reintrodurre l'obbligo di test prima delle partenze. "So che è un peso per l'industria turistica ma abbiamo fatto enormi, enormi passi avanti in questo Paese. Abbiamo dovuto prendere misure mirate per fermare la nuova variante in modo tale da evitare che crei ulteriori problemi", ha dichiarato Raab parlando all'emittente "Sky News". Secondo il ministro della Giustizia britannico, il governo di Londra ha assunto "un approccio equilibrato". A partire da martedì, il Regno Unito aumenterà i controlli ai viaggiatori in entrata per cercare di fronteggiare il nuovo allarme sanitario dettato dalla variante Omicron del nuovo coronavirus. Il segretario della Salute Sajid Javid ha spiegato che verrà chiesto a tutti l'esito negativo di una prova Pcr effettuata 48 ore prima della richiesta di ingresso. Al tempo stesso, da lunedì Londra includerà anche la Nigeria nella lista dei Paesi la cui provenienza obbliga i viaggiatori a un isolamento in hotel per almeno dieci giorni. (Rel)