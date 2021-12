Sociale: Acli su regime Iva a terzo settore, "ogni anno incursione legislativa contro chi tiene unito il Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tocca ricordare al legislatore che Aldo Moro, nel discorso all'Assemblea Costituente col quale chiese che i primi tre articoli della Costituzione fossero riscattati dalla posizione secondaria nella quale stavano in quel momento nel testo, per essere collocati appunto come i primi tre principi costituenti, menzionasse tra i tre pilastri della nostra democrazia antifascista la centralità dell'autonomia delle formazioni sociali. Qui invece - sottolinea la nota - si continua di fatto a trattare le formazioni sociali come fossero una subordinata della Pubblica Amministrazione o, peggio, di qualche area politica, pensando si debbano adeguare in silenzio agli improvvisi e paradossali cambi di umore del potere. È innanzitutto questo modo furtivo di procedere nel promuovere emendamenti sul Terzo settore che lascia basiti e mostra un volto irrispettoso verso un mondo che non è e non vuole essere alla sequela di nessuno. Ed è inaccettabile voler definire l’attività di tutto il Terzo settore come commerciale, negando in questo modo gran parte della sua storia e della sua identità che lo vede 'terzo' rispetto a Stato e Mercato. C'è nella visione di chi partorisce certi emendamenti una volontà più o meno consapevole di ridurre l'autonomia di un mondo che molto spesso fa arrivare la nostra Repubblica e la nostra Costituzione dove lo Stato non arriva, con l’aggravante che in questo modo si mina lo sforzo di riconoscimento del percorso della stessa riforma del Terzo settore che proprio con questo governo era ripreso a pieno ritmo". (Com)