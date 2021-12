Vaticano: Papa, sul fronte delle migrazioni il mondo è fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si stanno portando avanti le vaccinazioni a livello planetario e qualcosa sembra muoversi nella lotta ai cambiamenti climatici, "tutto sembra latitare terribilmente per quanto riguarda le migrazioni". Lo ha detto Papa Francesco ai rifugiati di Lesbo. "Eppure ci sono in gioco persone, vite umane! C'è in gioco il futuro di tutti – ha osservato Bergoglio - che sarà sereno solo se sarà integrato. Solo se riconciliato con i più deboli l'avvenire sarà prospero. Perché quando i poveri vengono respinti si respinge la pace. Chiusure e nazionalismi – la storia lo insegna – portano a conseguenze disastrose". (Civ)