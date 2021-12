Libia: Onu riconferma permesso viaggio per motivi umanitari a vedova Gheddafi e a due figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riconfermato l'esenzione dal divieto di viaggio alla moglie di Gheddafi, Safiya Farkash, e a due dei suoi figli, Aisha e Muhammad Gheddafi, che avevano ottenuto asilo politico nel sultanato dell’Oman. Il Consiglio di sicurezza ha chiarito in una dichiarazione che l'esenzione, resa nota nei giorni sorsi, sarà valida dal primo dicembre 2021 fino al 31 maggio 2022, precisando che i tre membri della famiglia Gheddafi potranno effettuare voli illimitati per scopi umanitari durante questo lasso di tempo. La concessione di un'esenzione dal divieto di viaggio per motivi umanitari è subordinata all’invio di informazioni almeno un mese prima della data della partenza con il Consiglio di sicurezza che può sospendere in qualsiasi momento la concessione. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva revocato le restrizioni di viaggio a Safia Farkash, Aisha e Muhammad Gheddafi per un periodo di 6 mesi nel giugno 2021 e il divieto di viaggio sarebbe dovuto ritornare in vigore a partire dal 30 novembre scorso.(Lit)