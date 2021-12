Cooperazione: a Roma concerto Unetchac per la solidarietà con le donne afgane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto lo scorso 3 dicembre a Roma il concerto "UNIted. A Voice for Afghan Women and Girls" a cui hanno preso parte artisti italiani e rappresentanti delle istituzioni. L'iniziativa, realizzata dall'Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac), Rete internazionale di università e istituti di ricerca che si batte contro la partecipazione, in tutto il mondo, di bambini ai conflitti armati, in collaborazione con l'Istituto di studi politici "S.Pio V" e il Conservatorio statale di musica "Santa Cecilia" di Roma, si è svolta presso la sala Accademica del conservatorio, con il supporto del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Sono certa che questa iniziativa offrirà a tutti una preziosa occasione per esprimere vicinanza alle donne afghane nella difesa della loro dignità e dei loro insopprimibili diritti", questo è il messaggio del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, letto dalla professoressa Laura Guercio, membro del Comitato di coordinamento dell'Universities Network. Sostegno e apprezzamento ad organizzatori e artisti è espresso anche dal Maeci e dal ministero della Cultura. "Il ministero degli Affari esteri è fiero di collaborare attivamente con il Network universitario per i bambini nei conflitti armati che, in brevissimo tempo dalla sua costituzione, è diventato una voce fondamentale a livello internazionale nella difesa dei diritti dei bambini che vivono in zone colpite da conflitti armati", ha espresso il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova nel messaggio letto dal consigliere Gianluca Alberini. "L'iniziativa di oggi - ha aggiunto - è particolarmente preziosa in quanto siamo convinti che le arti dello spettacolo, inclusa la musica, possano essere un fondamentale strumento di sensibilizzazione, nonché un potente veicolo per denunciare violazioni e abusi e per promuovere i diritti umani, la giustizia e la pace". Vere protagoniste della serata sono state le giovani afghane: Nazifa Mersa Hussain, mediatrice culturale afghana con Simona Lanzellotto, Presidente dell'Associazione Law, hanno lanciato un appello per la raccolta fondi destinata ad un progetto di formazione che il Network intende promuovere per sostenere con concretezza la formazione e lo studio delle giovani afghane in Italia.(Res)