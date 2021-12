Vaticano: Papa sull'immigrazione, è triste voler costruire muri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' triste sentir proporre, come soluzioni, l'impiego di fondi comuni per costruire muri. Lo ha detto Papa Francesco parlando ai rifugiati e ai volontari del campo profughi di Lesbo in Grecia. "Certo, si comprendono timori e insicurezze, difficoltà e pericoli – ha sottolineato il Pontefice - si avvertono stanchezza e frustrazione, acuite dalle crisi economica e pandemica, ma non è alzando barriere che si risolvono i problemi e si migliora la convivenza". Quindi l'invito di Bergoglio a lavorare tutti insieme in favore del prossimo: "Unendo le forze per prendersi cura degli altri secondo le reali possibilità di ciascuno e nel rispetto della legalità, sempre mettendo al primo posto il valore insopprimibile della vita di ogni uomo". (Civ)