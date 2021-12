Sociale: Salvini, in Parlamento proporreremo soluzione per evitare costi e burocrazia per associazioni volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Contabilità Iva più costosa e complicata per associazioni di volontariato perché 'ce lo chiede l’Europa'? Assolutamente no. Un conto sono le esigenze 'tecniche' di Bruxelles, altro conto sono esigenze reali dei volontari del terzo settore, di cui la politica deve tener conto". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini. "Senza straordinario impegno e sacrificio di milioni di volontari, anche durante Covid, Italia sarebbe Paese più debole, fragile, diviso. In Parlamento Lega proporrà a tutti soluzione per evitare nuovi costi, complicazioni e burocrazia a carico di Onlus e associazioni volontariato", conclude.(Rin)