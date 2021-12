Lombardia: Coldiretti, Regione maglia nera per consumo di suolo, persi oltre 700 ettari in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 765 ettari di terra "mangiati" in un solo anno e il 12 per cento del totale del territorio coperto artificialmente, la Lombardia detiene la maglia nera in Italia per il consumo di suolo. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti Lombardia sugli ultimi dati Ispra, diffusa in occasione della Giornata mondiale del suolo che si celebra il 5 dicembre. Tutto questo mentre la superficie agricola utilizzabile in regione – precisa la Coldiretti – è scesa sotto il milione di ettari, anche a causa della cementificazione e della scomparsa di terreni fertili. Il nostro Paese – afferma la Coldiretti nazionale – nello spazio di una sola generazione ha perso più di un terreno agricolo su quattro seguendo un modello di sviluppo sbagliato che ha causato la scomparsa del 28 per cento delle campagne, che storicamente rappresentano l'immagine del Belpaese nel mondo insieme alle città d'arte e garantiscono la sovranità alimentare del Paese in un momento difficile per l'emergenza Covid. In Italia – evidenzia la Coldiretti nazionale – la superficie agricola utilizzabile si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari e in un decennio si sono persi oltre 400 milioni di chili di prodotti agricoli, di cui più di 60 milioni solo in Lombardia. La perdita maggiore a livello nazionale si è registrata – spiega la Coldiretti – sul fronte dei cereali e degli ortaggi con la scomparsa di 2 milioni e 534mila quintali di prodotto, seguita dai foraggi per l'alimentazione degli animali, dai frutteti, dai vigneti e dagli oliveti. Un problema grave per un Paese come l'Italia che deve ancora colmare il pesante deficit produttivo in molti settori importanti dalla carne al latte, dai cereali fino alle colture proteiche necessarie per l'alimentazione degli animali negli allevamenti. (segue) (Com)