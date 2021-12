Lombardia: Coldiretti, Regione maglia nera per consumo di suolo, persi oltre 700 ettari in un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia – spiega la Coldiretti – è infatti necessario recuperare il deficit del 64 per cento del frumento tenero e del 40 per cento per il frumento duro destinato alla produzione di pasta, mentre copre appena la metà (53 per cento) delle fabbisogno di mais, fondamentale per l'alimentazione degli animali e per le grandi produzioni di formaggi e salumi Dop. Un trend negativo che riguarda anche la soia nazionale che soddisfa meno di 1/3 (31 per cento) dei consumi domestici, secondo dati Ismea. In Italia – sottolinea Coldiretti – si munge nelle stalle nazionali il 75 per cento del latte consumato e si produce il 55 per cento della carne necessari ai consumi nazionali con l'eccezione positiva per la carne di pollo e per le uova per le quali l'Italia ha raggiunto l'autosufficienza e non ha bisogno delle importazioni dall'estero. Ma la sparizione di terra fertile non pesa solo sugli approvvigionamenti alimentari – sottolinea Coldiretti – dal 2012 ad oggi il suolo sepolto sotto asfalto e cemento non ha potuto garantire l'assorbimento di oltre 360 milioni di metri cubi di acqua piovana che ora scorrono in superficie aumentando la pericolosità idraulica dei territori con danni e vittime. Una situazione in cui a causa dei cambiamenti climatici – evidenzia la Coldiretti – sono sempre più frequenti gli eventi estremi, +36 per cento nel 2021 rispetto all'anno precedente, con precipitazioni violente che provocano danni perchè i terreni non riescono ad assorbire l'acqua su un territorio come quello italiano – sottolinea Coldiretti – reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono con 7252 i comuni, ovvero il 91,3 per cento del totale, a rischio idrogeologico secondo dati Ispra. In Lombardia – precisa la Coldiretti regionale – il rischio idrogeologico riguarda più di 4 comuni su 5. (segue) (Com)