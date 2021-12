Lombardia: Coldiretti, Regione maglia nera per consumo di suolo, persi oltre 700 ettari in un anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per proteggere la terra e i cittadini che vi vivono, l'Italia deve difendere il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile puntando a una forma di sovranità alimentare con i progetti del Pnrr" ha commentato il presidente della Coldiretti nazionale Ettore Prandini nel sottolineare che "occorre anche accelerare sull'approvazione della legge sul consumo di suolo ancora ferma in Senato, che potrebbe dotare l'Italia di uno strumento all'avanguardia per la protezione del suo territorio". Per combattere le speculazioni e tutelare i terreni agricoli, i giovani della Coldiretti hanno anche lanciato la petizione contro i pannelli solari mangia suolo per combattere il rischio idrogeologico di fronte ai cambiamenti climatici e spingere il fotovoltaico pulito ed ecosostenibile sui tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole con la raccolta di quasi 150mila firme tra Ministri, Segretari di partito, Assessori e rappresentanti delle forze economiche e sociali. "Come giovani agricoltori promuoviamo l'innovazione tecnologica sostenibile, ma il suolo agricolo va tutelato per difendere anche la biodiversità che caratterizza il nostro Paese – spiega Carlo Maria Recchia, delegato di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia – La multifunzionalità energetica va sviluppata come attività integrata alla coltivazione e all'allevamento, sino a un massimo del 5 per cento della superficie dell'azienda, da realizzare direttamente dagli agricoltori e in aree marginali". (Com)