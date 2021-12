Bosnia: esponente presidenza Dzaferovic, da presidente croato Milanovic commenti inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, ha criticato le frasi del presidente croato, Zoran Milanovic, affermando che "sono al di sotto di ogni livello accettato per uno statista serio". "Sono andato a Vukovar, come membro della presidenza della Bosnia Erzegovina e come essere umano, per onorare i difensori di Vukovar e le vittime civili dell'aggressione del progetto della Grande Serbia", ha sottolineato Dzaferovic sostenendo di aver rispetto per i cittadini croati. "Dati i doveri che esercitiamo, dobbiamo costruire fiducia e relazioni migliori tra gli Stati, e non andare molto dietro il livello permissibile cercando costantemente motivi di litigio", ha aggiunto l'esponente della presidenza bosniaca rivolgendosi a Milanovic, il quale a suo dire avrebbe "inammissibilmente" minimizzato i crimini commessi a Srebrenica. (Seb)