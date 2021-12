Vaticano: Papa, il Mediterraneo sta diventando freddo cimitero senza lapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. E' il grido di dolore di Papa Francesco, che si è alzato durante il suo discorso ai profughi di Lesbo. "Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte – ha detto il Pontefice - non lasciamo che il mare nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum, che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro! Non permettiamo che questo "mare dei ricordi" si trasformi nel "mare della dimenticanza". "Vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà", ha concluso Francesco. (Civ)