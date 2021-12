Venezuela: caso Barinas, la moglie del candidato escluso rappresenterà le opposizioni al voto di gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Aurora Silva de Superlano l'aspirante governatrice delle opposizioni nello Stato di Barinas, Venezuela, in sostituzione del marito Freddy Superlano, la cui corsa è stata fermata da una discussa decisione delle autorità. Si tratta del voto che lo Stato dovrà ripetere il 9 gennaio in virtù di un ricorso che la Corte suprema (Tsj) ha accolto mentre il complesso conteggio delle schede depositate ale amministrative del 21 novembre davano in vantaggio Freddy Superlano. Aurora Silva correrà sotto le insegne della Mesa de la unidad democratica (Mud), la sigla scelta dal principale cartello delle opposizioni per tornare a presentarsi alle elezioni dopo anni di lontananza dalle urne. A presentare la candidata c'erano, oltre al marito Freddy, anche Juan Guaidò e Freddy Guevara esponenti del partito Volontà popolare (Vp). Un "endorsement" che rende l'appuntamento di gennaio ancora più importante: le opposizioni sono arrivate alle amministrative in ordine sparso, finendo per regalare al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) di governo - pur in calo di consensi - la guida di 20 su 23 stati in palio. (segue) (Vec)