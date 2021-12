Venezuela: caso Barinas, la moglie del candidato escluso rappresenterà le opposizioni al voto di gennaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente il Tsj ha però accolto il ricorso presentato da Adolfo Superlano - ex deputato di uno schieramento oppositore considerato meno radicale, persona non imparentata con il candidato governatore -, chiedendo al Cne di bloccare il controllo dello scrutinio. Un ricorso basato su una "presunta violazione dei diritti costituzionali alla partecipazione e al voto", alla presenza di un clima di "tensione" tra le militanze politiche e alla presenza di impedimento alla candidatura stessa di Freddy Superlano, avanzata in precedenza dalle autorità contabili del Venezuela. Un'eccezione, quest'ultima, che farà discutere: l'aspirante governatore - compagno di partito del noto oppositore Leopoldo Lopez - aveva ricevuto il via libera alla candidatura come "concessione" per garantire la partecipazione al al voto del fronte antigovernativo. Nella serata di lunedì il Cne faceva quindi sapere di aver dato seguito alla decisione della corte suprema. (segue) (Vec)