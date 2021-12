Italia-Russia: si è spento a 90 anni Demetrio Volcic, raccontò il mondo oltre la Cortina di ferro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- E' morto oggi a Gorizia all'età di 90 anni il giornalista e scrittore Demetrio Volcic, storico corrispondente estero della "Rai", celebre per aver raccontato al pubblico italiano il mondo al di là della Cortina di ferro da Mosca, Praga e Varsavia, oltre che da Vienna e Bonn. Nato a Lubiana nel 1931, iniziò la sua carriera alla "Rai" nel 1956, per poi diventare nel 1964 inviato speciale da Trieste, la città natale della madre, passando quattro anni dopo al ruolo di corrispondente dall'estero, che ricoprirà fino al 1993. Fu proprio nel 1968 che Volcic venne inviato a Praga, dove divenne famoso per i suoi reportage durante l'occupazione sovietica ed i moti della "Primavera", le cui trascrizioni dei suoi servizi per la Rai raccolse poi nel libro "L'autunno di Praga". Professionista esemplare, poliglotta (parlava con dimestichezza almeno sei lingue) e grande conoscitore degli intrighi di potere e dei giochi di palazzo che imperversavano oltre il muro divisorio tra l'Occidente democratico ed l'Oriente comunista, dopo aver ricoperto il ruolo di corrispondente dall'Unione Sovietica, Volcic fu nominato direttore del Tg1, dal 1993 al 1994, fino all'avvento del primo governo Berlusconi. Nel 1996 lasciò la carriera giornalistica per quella politica, venendo eletto l'anno successivo senatore nelle liste del Partito democratico della sinistra, e poi nel 1999 parlamentare europeo per i Democratici di sinistra. (Rum)