Balcani: presidente albanese Meta, positiva nomina inviato speciale britannico

- Il presidente albanese Ilir Meta ha salutato con favore la nomina del maresciallo Stuart Peach come inviato speciale del Regno Unito per i Balcani occidentali. Lo ha scritto su Twitter il capo dello Stato, aggiungendo che "il Regno Unito si è dimostrato un partner affidabile, credibile e molto importante per la promozione della libertà e della democrazia nella nostra regione". "Il rafforzamento della pace e della stabilità rimane chiave per rafforzare la prospettiva europea", ha sottolineato Meta elogiando i rapporti tra Albania e Regno Unito. (Alt)