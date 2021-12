Difesa: ministro Esteri turco, sempre più Paesi Ue e Nato interessati a nostri droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha dichiarato che sempre più Paesi di Unione europea e Nato sono interessati all’acquisto di droni turchi e ai prodotti delle industrie della difesa turca. Parlando alla conferenza sulle strategie globali nella difesa e nell'industria aerospaziale organizzata ieri nella provincia di Antalya, Cavusoglu ha affermato che diversi ministri e funzionari di alto livello hanno elogiato l'industria della difesa turca durante i suoi colloqui a Riga a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato. Il ministro degli Esteri turco ha anche indicato che l'industria è servita come piattaforma per migliorare la diplomazia e le relazioni bilaterali con diversi Paesi. Cavusoglu ha sottolineato che il ministero degli Esteri istituirà presto un dipartimento dell'industria della difesa per coordinare ulteriormente gli sforzi in questo senso. “Perché non si può essere forti al tavolo senza esserlo in campo. Il modo per essere forti sul campo è avere un'industria della difesa nazionale efficace e indipendente", ha dichiarato il responsabile della diplomazia turca citato dal quotidiano filo-governativo “Daily Sabah”. "Viviamo in una regione geografica difficile. Per la nostra sicurezza nazionale, dobbiamo usare il nostro potere deterrente insieme alla diplomazia", ha sottolineato Cavusoglu. Il crescente interesse per i droni domestici è una spinta per il governo turco mentre cerca di aumentare le esportazioni e sottolinea la crescente importanza dei droni armati nella guerra moderna. L'esercito turco ha utilizzato i droni nel 2020 in Siria e in Libia, dove Ankara ha sostenuto il governo di Tripoli contro le forze della Cireanica sostenute da Russia, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Nel Nagorno-Karabakh, i droni turchi hanno sostenuto l'Azerbaigian, alleato della Turchia, contro le forze armene.(Res)